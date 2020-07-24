Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:54
Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video 24.07.2020 | 21:00
04:21
Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video 24.07.2020 | 20:34
01:56
Cuma namazının ardından Ayasofya'ya ziyaretçi akını! | Video 24.07.2020 | 20:26
02:04
02:06
Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı | Video 24.07.2020 | 18:31
03:25
10:56
24:01
02:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 24.07.2020 | 13:49
02:48
03:01
03:35
00:32
01:12
ABD Başkanı Trump: "Başkan olacak kişi Erdoğan gibi zeki olmalı" | Video 24.07.2020 | 01:16
00:56
CHP’den skandal teklif! “İznik Ayasofya müze olsun” | Video 24.07.2020 | 00:38
00:28
02:06
Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi | Video 23.07.2020 | 23:28
00:08
00:40
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Tüm Türkiye'de sevinçle karşılanan Ayasofya'nın cami olması kararıyla birlikte, bugün ilk cuma namazı kılınarak ibadete açıldı.