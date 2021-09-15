Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi yapıldı | Video
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Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı başladı. İlk tur maçlarının ardından 2. tur kura çekimi yapıldı. Kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlandı.