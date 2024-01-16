Zorlu şartlarda vatan nöbeti! A Haber ekibi özel harekatla sınır nöbetinde | Video

Irak’ın kuzeyinde kahramanların terörle amansız mücadelesi kar, tipi, soğuk demeden 24 saat devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında teröre geçit verilmiyor. Polis özel harekat hangi koşullarda görev yapıyor? A Haber muhabiri Esra Arpa Kadın özel harekat polisleriyle beraber detayları sınırdan aktardı. .