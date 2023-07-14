Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video
Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar kritik uyarılar yaptı. Özellikle bugün, sıcaklıkların gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları o saat aralığına dikkat çekerek uyardı: "Sakın dışarı çıkmayın"
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