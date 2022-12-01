Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor | Video

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuna dair yayınladığı güncel tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağışlar yarın etki alanını genişletecek. Hava sıcaklıkları yağışlarla birlikte düşmeye devam edecek.