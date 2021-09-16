Video Hava Durumu Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için "Sarı Kodlu" uyarı | Video

Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için "Sarı Kodlu" uyarı | Video

Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için
16.09.2021 | 10:13

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Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için Sarı Kodlu uyarı | Video 02:24
Meteoroloji’den Afyonkarahisar ve Denizli için "Sarı Kodlu" uyarı | Video 16.09.2021 | 10:13
Hava Durumu 16-09-2021 01:30
Hava Durumu 16-09-2021 16.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 15-09-2021 01:30
Hava Durumu 15-09-2021 15.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 14-09-2021 01:30
Hava Durumu 14-09-2021 14.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 13-09-2021 01:30
Hava Durumu 13-09-2021 13.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 12-09-2021 01:30
Hava Durumu 12-09-2021 12.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 11-09-2021 01:30
Hava Durumu 11-09-2021 11.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 10-09-2021 01:30
Hava Durumu 10-09-2021 10.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 09-09-2021 01:30
Hava Durumu 09-09-2021 09.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 08-09-2021 01:30
Hava Durumu 08-09-2021 08.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 07-09-2021 01:30
Hava Durumu 07-09-2021 07.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 06-09-2021 01:30
Hava Durumu 06-09-2021 06.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 05-09-2021 01:30
Hava Durumu 05-09-2021 05.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 04-09-2021 01:30
Hava Durumu 04-09-2021 04.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 02-09-2021 01:30
Hava Durumu 02-09-2021 02.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 01-09-2021 01:30
Hava Durumu 01-09-2021 01.09.2021 | 08:00
Hava Durumu 31-08-2021 01:30
Hava Durumu 31-08-2021 31.08.2021 | 08:00
Hava Durumu 30-08-2021 01:30
Hava Durumu 30-08-2021 30.08.2021 | 08:00
Hava Durumu 29-08-2021 01:30
Hava Durumu 29-08-2021 29.08.2021 | 08:00
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Hava Durumu 28-08-2021 28.08.2021 | 08:00

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar ve Denizli için ‘Sarı Kodlu’ uyarıda bulunarak, metrekare başına 20-50 kilogram arasında yağmurun düşebileceği açıklamasında bulundu.

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı verildi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve çevrelerinde kuvvetli yağışın beklendiğini söyledi. Sağanak yağışın bugün itibariyle görülmeye başlanacağını aktaran Müdür Akçakaya, "Vatandaşlarımızı ani yağış, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Sarı uyarı bizim meteorolojik kod renklerimizden bir tanesidir. Sarı uyarının anlamı, hava durumunda potansiyel bir tehlike olduğu anlamını taşımaktadır. Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu uyarıyı bölgemiz içinde değerlendirecek olursak Afyonkarahisar ve Denizli'yi görmekteyiz" dedi.

Metrekare başına 20 ila 50 kilogram yağmurun düşmesini beklediklerini ifade eden Akçaya şöyle devam etti:

"Yağışlı hava kütlesinin bugün ve yarın etkili olacak. Yarın akşamdan sonra yağışlı sistem doğuya kayacaktır. Cuma, Cumartesi, Pazar yağışlı sistem bölgemizi terk edecektir."

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