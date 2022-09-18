Video Hava Durumu Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video
Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video

Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video

18.09.2022 | 14:32

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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcaklıkları Batı'da etkisini yitirecek. İstanbul'un bazı ilçeleri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu.

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