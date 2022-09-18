Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcaklıkları Batı'da etkisini yitirecek. İstanbul'un bazı ilçeleri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu.