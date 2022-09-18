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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video 18.09.2022 | 14:32
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Marmara'da fırtına ve gök gürültülü yağış hakim | Video 15.08.2022 | 08:38
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36 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor | Video 08.06.2022 | 11:34
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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcaklıkları Batı'da etkisini yitirecek. İstanbul'un bazı ilçeleri için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu.