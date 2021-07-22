Sıcaklıklar düşecek! Uzman isimden İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı | Video

Temmuz ayıyla beraber yurt genelinde artan sıcaklıkların ardından bugün ve yarın için İstanbul dahil çeşitli bölgelere sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile birçok ilde yağışlı hava etkili olacak. Bu kapsamda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlı hava durumu nedeniyle vatandaşlar gerek sel gerekse ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıldı. İşte bayramın üçüncü gününde etkili olacak günlük hava durumu tahminleri.