Son dakika! Meteoroloji sarı kodla uyardı! Marmara'da sağanak ve hortum bekleniyor | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde Trakya ve İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği vurgulandı. Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için yapılan kritik uyarıda hortum oluşma riski olduğu belirtildi. İşte bazı bölgelere ve illere göre hava durumu…