Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video 13.08.2020 | 18:47
01:01
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Keşanlı Ali Destanı | Video 17.07.2020 | 22:03
00:58
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Akide Şekeri | Video 17.07.2020 | 22:07
01:03
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video 17.07.2020 | 21:51
38:24
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video 14.07.2020 | 23:28
01:42
Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi | Video 04.06.2020 | 18:32
01:45
52:37
Mazhar Alanson - Evde Bayram Konserleri tek parça izle | Video 26.05.2020 | 21:54
12:54
Bir söz üstadı... Dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek | Video 25.05.2020 | 19:08
01:33
Orhan Gencebay, saat 19:19'da İstiklal Marşı okudu | Video 19.05.2020 | 21:47
03:33
00:42
12:43
Orhan Baba'dan canlı yayında yeni şarkı ve film müjdesi | Video 14.05.2020 | 01:44
39:20
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya konser | Video 23.04.2020 | 20:09
04:52
04:32
02:07
Kirk Douglas: 103 Yıllık Dopdolu Geçen Muhteşem Yaşam 07.02.2020 | 15:41
04:10
Barış Manço anısına... | Video 31.01.2020 | 23:46
01:37
Ara Güler sergisi Roma’da açıldı 30.01.2020 | 11:49
03:20
Münir Özkul ve Ayşen Gruda Beyoğlu'nda anıldı 23.01.2020 | 18:19
Hindistan sinemasının dünya çapında tanınan oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan, film çekimi için incelemede bulunduğu Adana’da ciğer kebabı pişirip yedi.
Hintli oyuncu, önceki gün Niğde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geçti. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip ciğer kebabı pişirip yedi.
Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Film ekibi, keşif için Adana'da detaylı araştırma yapacaklarını belirtti.