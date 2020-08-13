Video Kültür Sanat Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video

Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video

Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video
13.08.2020 | 18:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video 00:48
Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi | Video 13.08.2020 | 18:47
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Keşanlı Ali Destanı | Video 01:01
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Keşanlı Ali Destanı | Video 17.07.2020 | 22:03
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Akide Şekeri | Video 00:58
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Akide Şekeri | Video 17.07.2020 | 22:07
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video 01:03
Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video 17.07.2020 | 21:51
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video 38:24
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser | Video 14.07.2020 | 23:28
Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi | Video 01:42
Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi | Video 04.06.2020 | 18:32
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü... Kral Agamemnon ve savaşçı Aşil'e ait çıktı | Video 01:45
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü... Kral Agamemnon ve savaşçı Aşil'e ait çıktı | Video 27.05.2020 | 18:30
Mazhar Alanson - Evde Bayram Konserleri tek parça izle | Video 52:37
Mazhar Alanson - Evde Bayram Konserleri tek parça izle | Video 26.05.2020 | 21:54
Bir söz üstadı... Dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek | Video 12:54
Bir söz üstadı... Dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek | Video 25.05.2020 | 19:08
Orhan Gencebay, saat 19:19'da İstiklal Marşı okudu | Video 01:33
Orhan Gencebay, saat 19:19'da İstiklal Marşı okudu | Video 19.05.2020 | 21:47
Dombranın ustası Arslanbek, Yunus Emre’nin Yalan Dünya'sını yorumladı | Video 03:33
Dombranın ustası Arslanbek, Yunus Emre’nin Yalan Dünya'sını yorumladı | Video 16.05.2020 | 01:04
Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı | Video 00:42
Cumhurbaşkanlığı tarafından bayram konserleri tanıtım filmi yayınlandı | Video 15.05.2020 | 19:09
Orhan Baba'dan canlı yayında yeni şarkı ve film müjdesi | Video 12:43
Orhan Baba'dan canlı yayında yeni şarkı ve film müjdesi | Video 14.05.2020 | 01:44
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya konser | Video 39:20
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya konser | Video 23.04.2020 | 20:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel için 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz' türküsünü söyledi | Video 04:52
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel için 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz' türküsünü söyledi | Video 22.03.2020 | 10:26
İşte son 10 yılda En İyi Film Oscar'ını kazanan ödüllü filmler ve en etkileyici sahneleri | Video 04:32
İşte son 10 yılda En İyi Film Oscar'ını kazanan ödüllü filmler ve en etkileyici sahneleri | Video 11.02.2020 | 10:15
Kirk Douglas: 103 Yıllık Dopdolu Geçen Muhteşem Yaşam 02:07
Kirk Douglas: 103 Yıllık Dopdolu Geçen Muhteşem Yaşam 07.02.2020 | 15:41
Barış Manço anısına... | Video 04:10
Barış Manço anısına... | Video 31.01.2020 | 23:46
Ara Güler sergisi Roma’da açıldı 01:37
Ara Güler sergisi Roma’da açıldı 30.01.2020 | 11:49
Münir Özkul ve Ayşen Gruda Beyoğlu'nda anıldı 03:20
Münir Özkul ve Ayşen Gruda Beyoğlu'nda anıldı 23.01.2020 | 18:19

Hindistan sinemasının dünya çapında tanınan oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan, film çekimi için incelemede bulunduğu Adana’da ciğer kebabı pişirip yedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hintli oyuncu, önceki gün Niğde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geçti. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip ciğer kebabı pişirip yedi.

Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Film ekibi, keşif için Adana'da detaylı araştırma yapacaklarını belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA