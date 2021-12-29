Kur'an-ı Kerim'deki ‘İman' ayetleri hat sanatıyla Ayasofya Camii'nde sergilendi | Video
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Albayrak Grubu'nun Hat Takvimi Sergisi Ayasofya Camii'nde sanatseverlerle buluştu. Bir gelenek haline getirilen serginin bu yılki konusu “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler oldu.