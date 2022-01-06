Video Kültür Sanat Sanatın kalbi, Beyoğlu'nda Pera Sahne'de atacak | Video
Sanatın kalbi, Beyoğlu'nda Pera Sahne'de atacak | Video

Sanatın kalbi, Beyoğlu'nda Pera Sahne'de atacak | Video

06.01.2022 | 12:53

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Pandemi kısıtlamalarında ekonomik zorluklar yaşayan sanat gruplarını ve özellikle alternatif tiyatroyu destekleyecek olan BAU Pera Sahne, perdelerini açtı. Beyoğlu'nda sanatseverleri buluşturacak olan sahnede ayrıca konserler, dans gösterileri, dinletiler, atölyeler ve workshoplar da yer alacak.

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