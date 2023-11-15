DİZİ İZLE Kuruluş Osman 136. Bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça | VİDEO
ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman 136. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Burak Özçivit’in Osman Bey’e hayat verdiği yapım izleyenlerde heyecan uyandırmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapım ATV canlı yayın Kuruluş Osman son bölüm ile takip ediliyor. İşte, 15 Kasım Kuruluş Osman 136. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…
Kuruluş Osman izle ATV ile yayında. Tarih sayfalarından çıkan ve görsel şölen sunan dizi sezonlardır gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Dizinin 136. bölümü Moğol ve Haçlı ile savaşı gözler önüne seriyor. İşte, Kuruluş Osman 136. bölüm izle ekranı:
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Osman Bey, Moğol komutanın cezasını kesti 15.11.2023 | 23:30
03:09
01:05
04:17
Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu 01.11.2023 | 22:51
04:49
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi 01.11.2023 | 21:33
01:03
00:58
Osman Bey: Sakın ha, hazineyi almadan gelme! 25.10.2023 | 23:08
00:50
01:02
00:50
Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı: "Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" 12.10.2023 | 00:48
06:05
Yunus Emre’den Bala Hatun’a Eyyub Aleyhisselam kıssası 12.10.2023 | 00:37
04:10
Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya 12.10.2023 | 00:26
09:32
Esaretten dönen Cerkutay, Osman Bey’le yüzleşti 11.10.2023 | 23:06
06:44
Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası 04.10.2023 | 23:50
05:57
Boran Bey, Hz. Yunus Emre’nin şiirini işte böyle okudu 04.10.2023 | 22:59
08:17
Anadolu’nun yeni sultanı kim olacak? Osman Bey divanı topladı 04.10.2023 | 22:43
01:20
Kuruluş Osman 5. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! | Video 27.09.2023 | 22:22