'Kuruluş Osman' 55'inci bölümde nefesleri kesen sahne: Osman Bey, Nikola’yı böyle bozguna uğrattı! | Video
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Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 55’inci bölümünde, Nikola’nın Söğüt’e baskın planını bozan Osman Bey, savaş meydanında Bizans kuvvetlerini bozguna uğrattı.