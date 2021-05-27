Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video
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Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video 27.05.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
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Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
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ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', bugün 60'ıncı bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde Osman Bey’le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası’n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü.