Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', bugün 60'ıncı bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde Osman Bey’le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası’n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü.