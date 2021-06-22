Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 64. Bölüm 2. Fragmanı... "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!" | Video

Kuruluş Osman 64. Bölüm 2. Fragmanı... "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!" | Video

Kuruluş Osman 64. Bölüm 2. Fragmanı...
22.06.2021 | 01:06

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Kuruluş Osman 64. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Sezon finali Çarşamba 20.00'de atv'de!

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