Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı 17.06.2021 | 12:11
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'Kuruluş Osman' 61. bölüm... Kayı Obası, Bamsı Bey’e böyle veda etti | Video 02.06.2021 | 22:22
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Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video 27.05.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
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Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 63’üncü bölümüyle de Çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Kuruluş Osman, #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizisiydi.