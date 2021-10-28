Kuruluş Osman 69. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm tanıtımı yine nefes kesti...

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', 69. Yeni bölüm fragmanını yayınladı. Gelecek hafta nefes kesen bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak dizi izleyenlerini her hafta olduğu gibi ekran başına kilitleyecek. İşte milyonların merakla beklediği Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...