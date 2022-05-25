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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 95.bölüm fragmanı izle: "İnegöl gayrı Türk'ün mülküdür!" 25.05.2022 | 16:31
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Osman Bey Nikola’nın cezasını böyle kesti! | Video 19.05.2022 | 00:33
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Gündüz Bey şehit oldu! Kardeşi Osman Bey’le böyle vedalaştı | Video 18.05.2022 | 23:40
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Kuruluş Osman 92. Yeni bölüm fragmanı izle: "Her daim yanımızda oldunuz!" 27.04.2022 | 14:13
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Osman Bey, Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı | Video 20.04.2022 | 21:29
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Osman Bey’in Bilecik fetih planı | Video 13.04.2022 | 23:33
ATV’nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan 95.bölüm fragmanına "İnegöl gayrı Türk'ün mülküdür!" sözü damga vurdu. Her yeni bölümüyle mest eden dizinin yeni bölümü saat 20.00 itibariyle başlayacak. İşte Kuruluş Osman 95.bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları…