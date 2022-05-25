Kuruluş Osman 95.bölüm fragmanı izle: "İnegöl gayrı Türk'ün mülküdür!"

ATV’nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan 95.bölüm fragmanına "İnegöl gayrı Türk'ün mülküdür!" sözü damga vurdu. Her yeni bölümüyle mest eden dizinin yeni bölümü saat 20.00 itibariyle başlayacak. İşte Kuruluş Osman 95.bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları…