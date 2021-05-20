Kuruluş Osman'da duygu dolu sahne: Şeyh Edebali’nin sözleri bala Hatun’un yüreğini ferahlattı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:13
00:30
00:30
00:34
00:34
05:05
00:29
09:30
04:53
00:35
00:55
Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
00:34
06:58
14:02
00:34
00:29
Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! 05.05.2021 | 16:06
00:47
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
10:18
00:27
ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 59'uncu bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan bu bölümünde Bala Hatun, bir nebze ferahlık bulmak için babası Şeyh Edebalı’ya gitti. Burada babasıyla konuşan Bala Hatun, yüreğini dağlayan derdini babasına anlattı. İşte duygu dolu o sahne...