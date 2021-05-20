Kuruluş Osman'da duygu dolu sahne: Şeyh Edebali’nin sözleri bala Hatun’un yüreğini ferahlattı! | Video

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 59'uncu bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan bu bölümünde Bala Hatun, bir nebze ferahlık bulmak için babası Şeyh Edebalı’ya gitti. Burada babasıyla konuşan Bala Hatun, yüreğini dağlayan derdini babasına anlattı. İşte duygu dolu o sahne...