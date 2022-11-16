Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar! | Video
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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar!