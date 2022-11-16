Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar! | Video
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar! | Video

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar! | Video

16.11.2022 | 21:56

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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta: Büyük bir şavaşa hazırlanır gibi şehri koruyacaklar!

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