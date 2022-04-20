Osman Bey Bilecik Kalesi’ni böyle fethetti: “Bilecik Allah’ın izniyle ilelebet Türk’ün ve İslam’ın kalesi olacaktır” | Video

ATV’nin en çok izlenen fenomen dizilerinden ‘Kuruluş Osman’, bugün 91’inci bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman’ın yayınlanan 91’inci bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümüne Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi’ne girerek kaleyi fethetmeleri ve Osman Bey‘in oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarması damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman’da yaşananlar!