Osman Bey büyük oyun kurdu! Osman Bey, Olof’a suçlarını böyle itiraf ettirdi! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 103. Bölümüne Osman Bey, kendisine, oğullarına ve Öktem Bey’e kurulan tuzakların planlayıcısının Olof olduğunu ortaya çıkarmak ve ona suçlarını itiraf ettirmek için büyük bir oyun kurdu. Osman Bey’in kurduğu oyuna düşen Olof, bütün suçlarını itiraf etti.