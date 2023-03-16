Osman Bey, İnegöl’ü fethetti! Olof’un cezası kesildi, Öktem Bey şehit oldu | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 118. Bölümünde; Osman Bey, Nayman’a tuzak kurarak İsmihan Sultan’ı yanına çekti. Osman Bey; İsmihan Sultan’ın, Bacıyanların ve Alplerinin desteğiyle İnegöl’ü fethetti. İnegöl’ün fethinde Olof’un cezası kesilirken, Nayman ise Öktem Bey’i şehit etti.