Osman Bey, İsmihan Sultan’la köprüleri attı: Düşecek her kelle benim tasarrufumdadır! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 106. Bölümüne Osman Bey ve İsmihan Sultan’ın Söğüt Han’daki karşılaşması damga vurdu. Alçiçek’i Bayındır Bey’e isteyerek Osman Bey’le arasındaki köprüleri atan İsmihan Sultan’ın; Osman Bey’in Köprühisar için kurduğu karargaha Olof’u saldırtması ise bardağı taşıran son damla oldu.