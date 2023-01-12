Osman Bey, Kantakuzenos’un cezasını işte böyle kesti! | Video

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 112’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey’in tuzağına düşürdüğü Kantakuzenos’un cezasını kesmesi bölüme damga vurdu.