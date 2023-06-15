Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. Bölümü’nde Osman Bey, Koyunhisar galibiyetinin ardından ulakları tüm beyliklere göndererek Osmanlı Beyliği’nin artık hür bir beylik olduğunu ilan etti.