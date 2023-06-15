Video Kuruluş Osman Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu! | Video
Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu! | Video

Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu! | Video

15.06.2023 | 00:31

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. Bölümü’nde Osman Bey, Koyunhisar galibiyetinin ardından ulakları tüm beyliklere göndererek Osmanlı Beyliği’nin artık hür bir beylik olduğunu ilan etti.

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