Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. Bölümü’nde Osman Bey, Koyunhisar galibiyetinin ardından ulakları tüm beyliklere göndererek Osmanlı Beyliği’nin artık hür bir beylik olduğunu ilan etti.
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