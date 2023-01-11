Video Kuruluş Osman Osman Bey ve Bala Hatun Marmaracık’ta tutsak! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası | Video
Osman Bey ve Bala Hatun Marmaracık’ta tutsak! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası | Video

Osman Bey ve Bala Hatun Marmaracık’ta tutsak! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası | Video

11.01.2023 | 22:24

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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 112. Bölümünde; Osman Bey, idam edilmek üzere olan Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı darağacından kurtarmasına rağmen Sultan Alaeddin’in emriyle Bala Hatun’la birlikte Marmaracık Hisarı zindanına hapsedildi. Osman Bey ve Bala Hatun’un zindanda olmalarına rağmen,  destansı sevdalarıyla birbirlerine güç verdikleri sahneler bölüme damga vurdu.

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