Osman Bey ve Bala Hatun Marmaracık’ta tutsak! Osman Bey ve Bala Hatun’un destansı sevdası | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 112. Bölümünde; Osman Bey, idam edilmek üzere olan Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı darağacından kurtarmasına rağmen Sultan Alaeddin’in emriyle Bala Hatun’la birlikte Marmaracık Hisarı zindanına hapsedildi. Osman Bey ve Bala Hatun’un zindanda olmalarına rağmen, destansı sevdalarıyla birbirlerine güç verdikleri sahneler bölüme damga vurdu.