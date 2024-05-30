Video Kuruluş Osman Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya
Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya

Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya

30.05.2024 | 00:13

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 162. Bölümünde Osman Bey’in Konstantin Palealagos ile karşı karşıya gelmesi bölüme damga vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya 03:32
Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya 30.05.2024 | 00:13
Yakup Bey fenalaştı 01:02
Yakup Bey fenalaştı 29.05.2024 | 23:33
Kayı Obası’nı sevindiren haber! Gonca Hatun hamile! 02:47
Kayı Obası’nı sevindiren haber! Gonca Hatun hamile! 29.05.2024 | 21:50
Kuruluş Osman 162. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ya bu uğurda şehit olacağız ya da Brusa bizim olacak! | Video 00:45
Kuruluş Osman 162. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya bu uğurda şehit olacağız ya da Brusa bizim olacak!" | Video 28.05.2024 | 12:30
Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor 06:37
Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor 22.05.2024 | 23:51
Bala Hatun ve Melike Hatun yüzleşti! Melike Hatun’un oyunları gün yüzüne çıktı 04:10
Bala Hatun ve Melike Hatun yüzleşti! Melike Hatun’un oyunları gün yüzüne çıktı 22.05.2024 | 22:58
Gündüz Bey şehadete yürüdü 05:42
Gündüz Bey şehadete yürüdü 22.05.2024 | 22:32
Kuruluş Osman 161. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İmparatora haber salın! Gayrı Bizans’a savaş açarım! | Video 00:45
Kuruluş Osman 161. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "İmparatora haber salın! Gayrı Bizans'a savaş açarım!" | Video 21.05.2024 | 13:40
Osman Bey Mekece’yi aldı 02:08
Osman Bey Mekece’yi aldı 16.05.2024 | 00:44
Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Mağlubiyetten korkan, zafere asla ulaşamaz! | Video 00:45
Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mağlubiyetten korkan, zafere asla ulaşamaz!" | Video 14.05.2024 | 11:52
Osman Bey’in rüyası 02:33
Osman Bey’in rüyası 08.05.2024 | 23:00
Kuruluş Osman 159. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ey gidi Brusa sen de vaktini beklersin | Video 00:45
Kuruluş Osman 159. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ey gidi Brusa sen de vaktini beklersin" | Video 07.05.2024 | 11:05
Kuruluş Osman 158. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Daha ölmedim, hele gelin bakalım! | Video 00:45
Kuruluş Osman 158. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Daha ölmedim, hele gelin bakalım!" | Video 30.04.2024 | 10:54
Osman Bey’i bekleyen tehlike 02:28
Osman Bey’i bekleyen tehlike 25.04.2024 | 01:07
Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti! Mağarada nikahları kıyıldı 05:22
Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti! Mağarada nikahları kıyıldı 25.04.2024 | 00:49
Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı! 02:50
Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı! 24.04.2024 | 22:04
Kuruluş Osman 157. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor! | Video 00:45
Kuruluş Osman 157. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!" | Video 23.04.2024 | 14:31
Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek! | Video 00:45
Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek!" | Video 23.04.2024 | 14:29
Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu! 05:24
Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu! 18.04.2024 | 00:59
Orhan Bey ve Elçim Hatun’un dillere destan toyu! 07:42
Orhan Bey ve Elçim Hatun’un dillere destan toyu! 18.04.2024 | 00:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA