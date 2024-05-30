Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 162. Bölümünde Osman Bey’in Konstantin Palealagos ile karşı karşıya gelmesi bölüme damga vurdu.
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