Osman Bey, yokluğunda kayı postuna oturan ağabeyi Gündüz Bey’le böyle yüzleşti | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 77’nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah tarafından asi ilan edildiğinden beri Kayı Obası’ndan uzak olan Osman Bey, yokluğunda posta oturan ağabeyi Gündüz Bey’le karşı karşıya geldi.