Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, ticaret sorununu aşabilmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, Tekfur Nikola’nın tuzağına düşmesine rağmen hedefinden sapmadı ve Nikea Kalesi’ne ulaştı.