Osman Bey’in emriyle mahkeme kuruldu! Öktem Bey ve Alçiçek Hatun’un cezası kesildi | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 103. Bölümünde Osman Bey, Dursun Fakı önderliğinde bir mahkeme kurdu. Mahkeme sonunda Öktem Bey’e idam cezası verilirken, kızı Alçiçek Hatun’a da sürgün kararı çıktı.