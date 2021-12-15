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OTOMATİK OYNAT
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Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video 15.12.2021 | 22:25
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Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
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Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
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Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 30.11.2021 | 01:22
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Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 25.11.2021 | 00:00
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Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
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Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
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Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
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Osman Bey'in duası | Video 11.11.2021 | 00:25
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Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 11.11.2021 | 00:25
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 75’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Kayı Obası’na gelen Vezir Alemşah, barışın sağlanabilmesi için Osman Bey’de Mari’yi ağabeyi Tekfur Kosses’e teslim etmesini istedi.