2026 yılının en çok kazanan 'ölü' ünlüleri açıklandı! | Video

03 Kasım 2026 09:21

Forbes'un 2026 yılının en çok kazanan hayatını kaybetmiş ünlüler listesinin zirvesinde, 150 milyon dolarlık katalog satışıyla müzik yapımcısı Quincy Jones yer aldı. Michael Jackson ikinci, Dr. Seuss ise 80 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Listede Elvis Presley, Dolly Parton, Bob Marley, Prince ve John Lennon gibi isimler de bulunuyor. Mevlüt Tezel, bu liste üzerinden Türkiye'de hayatını kaybeden sanatçıların telif gelirlerini gündeme taşıdı. Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya, Barış Manço, Zeki Müren ve Müslüm Gürses gibi isimlerin eserlerinin dijital platformlar, radyo, televizyon ve mekân yayınları aracılığıyla gelir yaratmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Özellikle 2018'de vizyona giren Müslüm filminde kullanılan 14 şarkı için sanatçının mirasçılarına 1,8 milyon TL telif ödendiğini hatırlattı.