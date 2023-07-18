Video Magazin 48'lik Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına yorum yağdı! "Yılların uğramadığı kadın" | Video
48'lik Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına yorum yağdı!

48'lik Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına yorum yağdı! "Yılların uğramadığı kadın" | Video

18.07.2023 | 14:22

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan güzel oyuncuya yorum yağdı.

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