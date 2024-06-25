Video Magazin 50 yaşına giren şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı | Video
50 yaşına giren şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı | Video

50 yaşına giren şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı | Video

25.06.2024 | 09:32

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, yaptığı paylaşım ile düşman çatlattı. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken Ceylan, geçtiğimiz aylarda aldığı teknesini paylaşırken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti, dediğini yaptı. Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşına da teknesinde girdi. 50 yaşına basan Ceylan "Bodrum halay görsün" diyerek doğum gününü kutladı. İşte Ceylan'ın tekne pozları.

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