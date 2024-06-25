50 yaşına giren şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı | Video
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, yaptığı paylaşım ile düşman çatlattı. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken Ceylan, geçtiğimiz aylarda aldığı teknesini paylaşırken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti, dediğini yaptı. Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşına da teknesinde girdi. 50 yaşına basan Ceylan "Bodrum halay görsün" diyerek doğum gününü kutladı. İşte Ceylan'ın tekne pozları.
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