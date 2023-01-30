6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında mahkemeden yayın yasağı | Video
6 yaşındaki H.K.G.’nin cinsel istismara uğraması iddialarına ilişkin, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve evlendirildiği Kadir İstekli’nin yargılandığı davada mahkeme, duruşmanın kapalı yapılmasına karar vererek yayın yasağı getirdi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel tutuklu oldukları ceza evinden getirildi. Tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunarken H.K.G duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin avukatı Eyüp Akıncı söz alarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddine karar verilmesini ve duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.
Sanıklar ve müvekkili hakkında hakaretler edildiğini ifade eden sanık Fatıma Gümüşel'in avukatı, "İslam'a ve müslumanlara olan kinini kusmak isteyenleri bu salonda gördüm. Burada mesleki anlamda yapılacak bir faaliyet yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı ise söz alarak, "Duruşmanın sağlıklı bir sonuca varması için gizli yapılmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, mağdur, vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddederek bundan sonraki tüm duruşmanın kapalı yapılmasına ve yayın yasağı getirilmesine hükmetti.
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