ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi | Video

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.