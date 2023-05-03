Amsterdam macerası kötü bitti! Popstar Mehtap Yılmaz'a hırsızlık şoku | Video
Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz, konser vermek için gittiği Amsterdam'da soyuldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başına gelenleri anlatan Yılmaz "Donuma kadar soyuldum. Arabayı patlatmışlar, valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar" dedi.
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