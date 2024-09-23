Armağan Çağlayan'dan Metin Arolat sorusuna sitem "Bıraksınlar, acımızı yaşayalım" | Video
20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat için İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Metin Arolat ile son röportajı yapan Armağan Çağlayan, kendisiyle ilgili yaşanan polemiklere tepki gösterdi.
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