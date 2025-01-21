Aslı Enver takipçilerini maziye götürdü! Çocukluk hallerini paylaştı!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, takipçilerini şaşırttı. Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Çocukluk hallerini paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. İşte taze anne Aslı Enver’in o paylaşımı!