Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile!

2017 yılında evlenen Atakan Arslan ve Serap Korkmaz, bir yıl sonra ilk çocukları Leon Arslan'ı kucaklarına aldı. 2023 yılında ise çiftin ikinci çocukları Zenia dünyaya geldi. Atakan Arslan, bugün ailesiyle birlikte 36’ncı yaş gününü kutladı. İşte kutlamadan duygusal kareler!