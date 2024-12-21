Babaları İdo Tatlıses’in klibini ilk kez izleyen Emir ve Ayel’in verdiği tepki büyük ilgi gördü... İşte o anlar | Video

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, müzik kariyerinde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Son şarkısı için çektiği klibi, ailesiyle paylaşan İdo Tatlıses, oğlu Emir ve kızı Ayel’in ilk tepkilerini sosyal medyada yayınladı. Babalarının yeni projesini izleyen miniklerin sevimli tepkileri, kısa sürede büyük ilgi gördü.