Video Magazin Bir Gece Masalı dizisi ekibi Burak Deniz'in doğum gününü böyle kutladı | Video
Bir Gece Masalı dizisi ekibi Burak Deniz'in doğum gününü böyle kutladı | Video

Bir Gece Masalı dizisi ekibi Burak Deniz'in doğum gününü böyle kutladı | Video

18.02.2025 | 09:02

Burak Deniz'in doğum günü, Bir Gece Masalı dizisinin setinde unutulmaz bir hale geldi. Oyuncu, 34. yaşını kutlamak için ekibinin yaptığı sürpriz bir kutlama ile pasta keserken keyifli anlar yaşadı. İşte o anlar...

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