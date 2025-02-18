Bir Gece Masalı dizisi ekibi Burak Deniz'in doğum gününü böyle kutladı | Video

Burak Deniz'in doğum günü, Bir Gece Masalı dizisinin setinde unutulmaz bir hale geldi. Oyuncu, 34. yaşını kutlamak için ekibinin yaptığı sürpriz bir kutlama ile pasta keserken keyifli anlar yaşadı. İşte o anlar...