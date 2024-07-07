Bodrum’da Kylie Minogue’u dinleyen Gökçe Bahadır’ın paylaşımı ilgi gördü!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, dizisi final yapar yapmaz eşi Emir Ersoy'la yurtdışına tatile çıktı. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, dün ise Bodrum'da konser veren Kylie Minogue'u dinledi. Dünyaca ünlü yıldızın verdiği konserden paylaşım yapan Gökçe Bahadır'ın paylaşımı ilgi gördü. Bugün ise ünlü oyuncu, eşiyle aşk pozu verdi. İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı!
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