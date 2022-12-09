Video Magazin Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video

Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video

09.12.2022 | 08:45

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Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan ve oldukça nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını açıkladı.

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Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen haberi duyurdu. Oldukça nadir görülen ve kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını açıklayan Dion, uzun süredir sağlık sorunları ile boğuştuğunu belirtti. Yaklaşık 5.2 milyon takipçiye sahip olan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı yürümekte ve şarkı söylemekte de zorluklar yaşadığını ifade ederken, "Ne yazık ki, bu kasılmalar günlük hayattaki her hareketimi etkiliyor. Bazen yürürken zorluklar yaşıyorum. Bugün, bunları söylemek beni çok fazla incitiyor. Fakat Avrupa'da Şubat ayında başlaması planlanan turnem için hazır olmayacağım" diyerek Avrupa'da ve İngiltere'de gelecek yıl yapılması planlanan turnesini iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan Dion, "Spor hocalarımla birlikte her gün gücümü ve eski performansımı yeniden kazanabilmek için çok fazla çalışıyorum. Fakat kabul ediyorum ki mücadele gerek. Tek istediğim, bütün hayatım boyunca yapmayı en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

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