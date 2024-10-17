Danla Bilic attan düştüğü anları paylaştı | Video

Milyonlarca takipçisi olan fenomen Danla Bilic, son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Atlara olan düşkünlüğünü sık sık dile getiren fenomen isim, ata bindiği sırada düştüğü anları paylaştı. Sakince ata bindiği sırada bir anda Bilic, kendini yerde buldu. Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren isim, kazadan kıl payı kurtuldu. Bilic'in yayınladığı düşme videosu ise kısa sürede gündem oldu.