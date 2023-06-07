Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesinden radikal karar! "Devam edebilmek için para kazanmamız gerekiyor" | Video
Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Annesi Meryem Duymaz da, Asrın felaktinde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ardından yıkılmıştı. Acılı anne Meryem Duymaz, radikal bir karar aldı.
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