Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video

03 Kasım 2026 09:43

Derya Uluğ ve müzisyen nişanlısı Asil Gök mutluluklarını nikah masasına taşıma kararı aldı. Uzun yıllardır birlikte olan ve sürekli olarak "Düğün ne zaman?" sorularıyla karşılaşan ikili, işlerini ayarlayıp yakınlarına sürpriz yapmak için anlaştı. Nişanlılar, 25 Kasım'a düğün tarihi aldı. Mekan olarak da Zincirlikuyu'daki bir oteli seçtiler. Törene iki ünlü ismin yakınları ve beraber çalıştıkları arkadaşları davetli.