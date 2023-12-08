Dilan Polat soruşturmasına dahil olan Eylül Öztürk'ün timsah gözyaşları: "Hayatım çöp oldu" | Video
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Fenomenlere başlatılan operasyonlarda mal varlığına el konulan isimlerden birisi de Eylül Öztürk. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan Eylül Öztürk, timsah gözyaşları dökerek sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine açıklama yaptı.
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